Comme partout ailleurs,50% des diabètes tunisiens ne savent pas qu’ils sont atteints

Dr Basma Ben Nejma, médecin principal de la Santé publique et porte parole de l’Association du développement médical continu de Ben Arous, a signalé que selon la plus récente étude, le nombre des diabètes en Tunisie s’était élevé à 15,5% de la population en 2021 et doit passer à 20% à la fin de 2022.

Dans des déclarations à Assabah News , du 29 novembre, en marge d’une manifestation scientifique organisée à l’occasion de la journée mondiale du diabète (14 novembre), elle a souligné que le plus grave est que 50% des malades de diabète ne savent pas qu’ils sont atteints. Cette situation se rencontre partout dans le monde. Selon les rapports mondiaux, on compte 400 millions de diabètes dans le monde mais une personne sur deux est atteinte du diabète sans le savoir.

Dr Basma Ben Nejma a mis l’accent sur l’importance d’effectuer des tests de diagnostic, mettant en garde contre les graves complications en l’absence d’un traitement approprié.