Commerce extérieur : Un déficit en chasse un autre… en l’aggravant

L’Institut national de la statistique (INS), a livré, ce vendredi, un énoncé chiffré des échanges commerciaux de la Tunisie au prix courant, durant le premier trimestre de l’année 2025, dont il appert que les exportations lors de ladite période se sont élevées à 15325,1 MD et les importations à 20375,5 MD à l’importation

Au regard de cette évolution au niveau des exportations (-5,9%) et des importations (+5,5%), le déficit commercial s’établit au niveau de (-5050,5 MD) contre (-3027,4 MD) durant le premier trimestre. Le taux de couverture a atteint le niveau de (75,2%) contre (84,3%) durant la même période en 2024.

Les exportations de l’énergie reculent de -34%

Selon les secteurs d’activité les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur de l’énergie de (-34%) sous l’effet de la diminution des ventes des produits raffinés (78,2MD contre 499,3MD), ainsi que du secteur des industries agro-alimentaires de (-18%) à la suite de la baisse des ventes en huiles d’olive (1442,3MD contre 1879,8MD), de même pour le secteur des industries mécaniques et électriques avec un taux de (-2,4%) , le secteur textile, habillement et cuirs avec un taux de (-2,6%) et le secteur de mines, phosphates et dérivés de (-8,6%) .

S’agissant des importation et selon le groupement des produits, elles ont enregistrée une augmentation au niveau des biens d’équipement de (+18,3%), des matières premières et demi-produits de (+5,1%), ce qui dénote une amélioration future de l’investissement et de l’appareil de production. Les biens de consommation n’étaient pas en reste, ayant affiché une hausse de (+13,9%). En revanche, les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de (-9,6%) et les produits alimentaires de (-2,1%).

Répartition géographique

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne durant le premier trimestre 2025, (70,1% du total des exportations) ont atteint la valeur de 10736,9 MD contre 11620,5 MD durant le premier trimestre 2024. Les exportations sont en hausse avec l’Allemagne (+7,8%) et les Pays Bas (+13,4%). En revanche, elles ont baissé avec la France (-5,7%), l’Italie (-11,3%) et l’Espagne (-35,3%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec la Libye (+39,6%), avec le Maroc (+38,6%), avec l’Algérie (+15,3%) et avec l’Égypte (+155,7%).

Pour ce qui est des importations en provenance de l’Union européenne (42,9% du total des importations), elles ont atteint 8744,3 MD contre 8545,4 MD durant le premier trimestre 2024. Les importations ont augmenté avec la France (+8,1%), avec l’Italie (+0,8%) et avec l’Allemagne (+3,6%). En revanche elles ont baissé avec la Grèce (-10,2%) et avec la Belgique (-12,1%).

Hors UE, les importations ont augmenté avec la Chine (+60,9%) et la Turquie (+13,7%). En revanche elles ont enregistré une diminution avec la Russie (-2,9%) et l’Inde (-2%).

Le déficit dû en premier lieu à l’énergie

Le solde de la balance commerciale est déficitaire de (-5050,5 MD). Ce déficit, explique l’INS, provient principalement de l’énergie de (-2881,7 MD), des matières premières et demi-produits de (-1616,2 MD), des biens d’équipement de (-927,9 MD) et des biens de consommations (-239,5 MD), en revanche le groupe alimentation a enregistré un excédant de (+614,8 MD).

Enfin, il importe de noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à (-2168,8 MD), tandis que le déficit de la balance énergétique s’établit à (-2881,7 MD), contre (-2943,3 MD) durant le premier trimestre de l’année 2024.