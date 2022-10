Complainte des propriétaires de cafés

Se plaignant « des difficultés auxquelles font face les cafés », en raison des pénuries et des perturbations persistantes de l’approvisionnement en sucre, café, eaux minérales, et lait, dans des déclarations à Assabah News, 30 octobre, le vice président de la chambre des propriétaires de cafés relevant de l’UTICA , Sadri Ben Azouz, a cru trouver la solution dans l’appel à la libéralisation de l’importation du café et de son prix, et ce tout en reconnaissant son impact négatif sur le citoyen.

Il a signalé que les bénéfices des propriétaires de cafés ont chuté de 20%.

Pourtant, les prix des boissons chaudes, notamment, le café ont atteint des niveaux exorbitants sans rapport avec la qualité du service.