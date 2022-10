Compte-rendu utile, d’un point de presse inutile!

Cela devait intervenir immédiatement après la conclusion du SLA, même par visioconférence. Ce n’est qu’après deux semaines que la Primature s’avise enfin, sans la présence de la cheffe du gouvernement, à dire au peuple les tenants et les aboutissants du fameux accord avec le FMI sur les 1,9 Mds USD conclu en son nom. Avec salé et sucré dans les assiettes de « Dar Dhiafa », pour essayer de faire passer la pilule d’un discours volumique et sans substance devant le « gotha » de la presse locale, le core team du ministère des Finances et de la BCT a parlé avec force gros titres et graphiques colorés, du programme de réformes sur lequel s’était engagée la Tunisie. Mais sans jamais rien donner du détail.

– Ils savent et ne diront rien

Consciente, et qui le disait, que les hôtes étaient divisés entre l’obligation de parler enjointe par le bailleur de fonds, et l’obligation de ne rien dire en détail à eux enjointe par le chef de tout l’Etat, la presse présente se rebelle. Elle interrompt une responsable du ministère des Finances, et revendique le détail des mesures, financières, fiscales et sociales. Le gouvernement les connaissait au détail près, qui les avait minutieusement exposées devant les experts du FMI, comme l’a confirmé la ministre des Finances, mais a pendant toute l’heure qui avait suivi, refusé d’en parler.

On ne saura ainsi pas comment le MF va « renforcer l’équité fiscale, intégrer le secteur informel, et élargir l’assiette fiscale, comme le demande encore le FMI. On ne saura pas, non plus, que compte faire le gouvernement Saïed-Bouden pour « maîtriser les dépenses et dégager un espace budgétaire pour l’aide sociale, comprimer la masse salariale après l’avoir tout récemment augmentée pour trois ans, selon quel agenda va-t-il concrétiser la levée des subventions généralisées des prix et quels sont exactement les produits, comme officiellement promis pour le FMI qui fera en décembre prochain sa première revue pour contrôler la mise en place du concours financier promis. Bousculée, Sihem Nemsia finit par lâcher la date de 2026 pour la fin du processus de la vérité des prix. Ce qui voudrait dire que les prochaines années, 2023, 2024, 2025 et 2026, seront marquées par les hausses de prix pour, peut-être fermer la caisse de compensation.

– La presse s’insurge, mais rien n’y fait

Ni la ministre des Finances, ni le gouverneur de la BCT, ni Samir Saïed qui a presque bondi de sa chaise avec un surprenant « Je ne vous permet pas », lorsque Marouane El Abbassi a dit que la révision du code de change n’était pas sa priorité et ne se taira que lorsque le gouverneur de la BCT tempère sa position, tous les trois n’ont voulu livrer quoi que ce soit de détaillé, dans le volume et dans le temps, de ce qu’ils avaient promis au staff du FMI pour qu’il leur donne le sésame du SLA. Et encore moins la ministre des finances, et son « Je parle quand je veux » qui sera par la suite fortement critiqué sur une radio de la Place.

La presse présente aura beau dire aux deux ministres, au Gouverneur El Abbassi et aux cinq hauts responsables les accompagnant dans cet exercice de communication, encore une fois raté, que la population ne pourra adopter ce qu’elle ne connaît pas, et que les journalistes ne pourront jamais expliquer aux autres ce qui ne leur avait pas expliqué le point de presse « officieux » et « out of the record » que tout le monde enregistrait, tournera en rond, et les journalistes en dérision (Pour ne pas utiliser un autre mot). Ils condamnaient ainsi, par leur manque de confiance et leur cachoterie, toute possibilité de coopération avec la presse tunisienne sur ce dossier et d’engager la population, par son biais, dans le gros chantier des réformes pour une plus grande adoption de ses réformes !

Chroniqueurs, plateaux radios et TV, iront donc aller voir ailleurs si le gouvernement Saïed-Bouden y est, car ce n’est pas demain la veille que ce dernier changera sa communication du « silence sans bouche cousue », une invention exclusive de l’ère Saïed !