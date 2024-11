Octroi des prix Tounes Lik pour la meilleure vidéo créative dans le tourisme

Les prix de la meilleure vidéo créative dans le domaine touristique ont été décernés, jeudi 14 novembre 2024 dans le cadre de la 1ère édition du concours « Prix Tounes Lik », lancé au mois de septembre par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

Au cours de la cérémonie de distribution des prix, le ministre du Tourisme Sofiane Tekaya a indiqué que cette initiative est une occasion pour découvrir les jeunes compétences et prendre connaissance de leurs visions par rapport aux sites touristiques en Tunisie.

C’est, également, une occasion pour encourager les startups et les jeunes intéressés par les secteurs touristique et culturel, à l’innovation et à la création en matière de promotion touristique, en utilisant les nouvelles technologies, a-t-il encore indiqué.

Le ministre a passé en revue les richesses de la Tunisie, tels que le désert, les oasis, le tourisme balnéaire et sanitaire et le tourisme alternatif, mettant l’accent sur l’évolution et la pérennité de l’activité touristique en Tunisie, qui s’étale sur toute l’année, soit au niveau national, des districts ou régional.

Il a mis en exergue l’importance de la transition et de l’innovation numérique dans la promotion touristique, d’autant plus que l’Internet et les sites des réseaux sociaux comptent parmi les principaux moyens utilisés par le touriste pour avoir des informations sur les destinations tunisiennes.

Pour sa part, le Directeur de l’ONTT, Helmi a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que le concours « Prix Tounes Lik », compte un label tunisien pour promouvoir le tourisme tunisien, précisant que ce concours s’appuie sur trois axes relatifs aux tourismes saharien et d’oasis, culturel, ainsi qu’au tourisme alternatif.

Et de poursuivre, ce concours s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du tourisme pour développer le produit touristique, sa diversification et sa promotion digitale. Helmi a conclu que la 2ème édition du concours sera destiné aux créateurs de contenu dans tous le monde.