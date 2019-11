Conduite par Moez Mlika, Tawassol prospecte au RD Congo

Le Groupe Tawasol, conduit par Moez Mlika DG de Hayatcom, était reçu en audience, mardi 26 novembre, par Augustin Kibassa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (PT-NTIC) au RD Congo. Mlika, qui était accompagné par l’Ambassadeur de la Tunisie en RD Congo, présentait le groupe et les opportunités qu’offre ce groupe tunisien en matière de coopération avec le Congo dans le secteur des télécommunications, et présentait surtout la filiale du groupe Tawasol, déjà installée au Congo RD depuis deux ans.

«Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est construction des Réseaux Télécoms que ce soit la fibre optique, l’installation GSM, des pilonnes et l’installation des matériels de télécommunications, de faire des Swaps, de 3G, 4G. Donc, cette activité est l’une de plusieurs activités de notre groupe qui est également présent dans tout ce qui est industrie de l’aluminium, la promotion immobilière, du tourisme», a signalé le DG de Hayatcom, rapporté par le site congolais «laprosperite.online»