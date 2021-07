Confinement ciblé à Gafsa, dès dimanche

Le gouverneur de Gafsa a décrété un confinement ciblé sur tout le territoire de son ressort, dès dimanche 18 juillet jusqu’au 25 courant.

- Publicité-

Selon Shems fm, la mesure prévoit un couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin, la fermeture immédiate des espaces qui contreviennent aux exigences du confinement sanitaire , l’interdiction des rassemblements et manifestations et suspension de fréquentation des lieux du culte ainsi que l’interdiction de déploiement des chaises et tables et de la consommation sur place dans les cafés et restaurants à partir de 16 heures.