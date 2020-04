Confinement : de grandes quantités de pain finissent à la poubelle

Le président de l’organisation de défense du consommateur (ODC) Slim Saadallah a affirmé, ce jeudi 9 avril 2020, lors de son intervention sur les ondes de Jawhara FM, que les quantités de pain consommées cette dépassaient ce qui avait été enregistré pendant le mois de Ramadan et qui finissent par la suite à la poubelle, pendant cette période exceptionnelle.

” Les Tunisiens craignent la pénurie de ce produit et la fermeture des boulangeries, or que le pain est disponible quotidiennement et en quantités suffisantes” a-t-il rassuré.