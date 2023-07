Congo-Hydrocarbures : Sonatrach vise des explorations

Le groupe Sonatrach a signé, dimanche, un protocole d’entente avec la Société nationale des pétroles du Congo, visant à renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine des hydrocarbures.

Selon le PDG du groupe, Toufik Hakkar, cet accord va permettre aux deux compagnies de travailler ensemble dans le domaine de l’exploration au Congo, un pays qui dispose selon lui d’importantes réserves en hydrocarbures.

A cet effet, le premier responsable de Sonatrach a révélé que des commissions mixtes seront installées pour lancer les explorations dans ce pays d’Afrique.

Par ailleurs, ce protocole d’entente, signé au siège de Sonatrach par le PDG du groupe, Toufik Hakkar, et le directeur général de SNPC, Maixent Raoul Ominga, en présence des cadres des deux parties, vise à asseoir les bases d’une collaboration « effective et durable », dans les domaines de l’exploration jusqu’à la commercialisation des hydrocarbures, y incluant le développement, le transport, la transformation, la distribution et l’approvisionnement de produits pétroliers.

Ce protocole d’entente comprend également l’échange d’expertise et d’expérience et le développement des compétences professionnelles et la formation du personnel de SNPC, a-t-on indiqué lors de la cérémonie de signature.

La signature de ce protocole entre dans le cadre de la visite qu’effectue la délégation de la SNPC conduite par son directeur général Maixent Raoul Ominga, accompagné de plusieurs directeurs généraux de filiales et de dirigeants de la compagnie.