Congo : une quarantaine de congolais sont rapatriés, l’opération se poursuit

La RDC a déjà rapatrié une quarantaine de ses ressortissants venus notamment du Congo Brazzaville, du Cameroun, de la Belgique et de la Suisse. Ceci ressort de la réunion d’évaluation de l’opération de rapatriement des congolais bloqués à l’étranger, présidée ce mercredi 15 avril 2020 dans la soirée par le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, à la primature avec la Ministre d’Etat en charge des Affaires Étrangères, le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication et Médias, le Ministre de la Santé, le Directeur de Cabinet Adjoint Ecofin du Chef de l’Etat, le vice-Ministre des Transports et Voies de Communications, le DG de Congo Airways, le DG DGM ainsi que le DGA de l’ANR, rapporte APO.

La deuxième phase de rapatriement concerne plus de 900 congolais qui sont bloqués en Turquie, en Afrique du Sud et aux Émirats Arabes Unis, a précisé la Ministre d’Etat aux Affaires Étrangères, Marie Ntumba Nzeza, dans sa restitution de la réunion. Cette dernière a confié que le chef du Gouvernement s’assure de la bonne évolution de ce dossier, et présentement, les chancelleries de la RDC ont reçu l’instruction de rassurer les ressortissants congolais de la prise en compte de leurs préoccupations. Le Gouvernement central a également invité les Congolais à prendre l’habitude de se signaler ou s’identifier auprès des Ambassades de la RD. Congolaises, lorsqu’ils séjournent dans un pays étranger, chose qui n’est souvent pas le cas.