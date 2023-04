Conseil ministériel consacré aux mesures urgentes pour promouvoir la croissance économique et l’exécution du programme nationale des réformes

L’examen des mesures urgentes permettant de promouvoir la croissance économique en 2023, et le suivi de la méthodologie proposée pour l’exécution du programme nationale des réformes ont été au centre d’un conseil des ministres tenu mercredi, sous la présidence de la Cheffe du gouvernement Najla Bouden.

Dans un communiqué publié mercredi, la Présidence du gouvernement a indiqué que le conseil des ministres a passé en revue la situation économique actuelle, et l’ensemble des mesures permettant de booster la croissance à court et à moyen termes, ainsi que les propositions pour sortir du cercle de faible croissance.

L’accent a été mis sur l’importance de résoudre les problèmes qui entravent la réalisation des projets d’investissement, l’accélération du rythme de la croissance, l’exécution des réformes structurelles en œuvrant à garantir la régularité de la production nationale en phosphate. Il s’agit également d’accélérer la réalisation des projets des énergies renouvelables, d’améliorer la production et le rendement des secteurs, à l’instar du tourisme, de l’agriculture , de l’industrie et de l’infrastructure.

La 2ème partie de la réunion ministérielle a été consacrée au suivi du programme national des reformes. La cheffe du gouvernement a, à cette occasion, mis l’accent sur l’importance de ces reformes, appelant à renforcer la coordination entre les différents intervenants pour accélérer leur concrétisation. Et de rappeler l’impact positif de ces reformes sur l’activité et la croissance économique.

Pour sa part, le ministre de l’économie et de la planification Samir Saied a évoque l’impact de ces réformes sur la reprise des équilibres des finances publics.

Le gouvernement a travaillé, au cours de la dernière période, à mettre en place des mécanismes supplémentaires d’appui social, comme l’autonomisation économique , l’amélioration de la productivité des petites et moyennes entreprises afin de créer de nouvelles sources de revenus pour les catégories à faibles et moyens revenus, a indiqué le ministre.

