Conseil ministériel sur les startups

Un conseil ministériel (CM) tenu jeudi, au palais du gouvernement à la Kasbah, a appelé à diversifier les secteurs et les domaines d’investissement des startups et à augmenter la contribution des femmes à la création de ces entreprises, laquelle ne dépasse pas 25%, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le conseil présidée par la cheffe de gouvernement Najla Boudena a également recommandé d’oeuvrer à réduire l’écart entre les régions en matière de création des startups et à encourager la création de ce type d’entreprise dans les zones de développement régional, d’après la même source.

Il a aussi passé en revue la situation des startups dans le pays, 3 ans après le lancement de startup act, les moyens de les développer et de les soutenir davantage débattant des mécanismes de financement de ces entreprises et les moyens d’augmenter leurs transactions et de favoriser leur pérennité.

Le conseil a examiné les perspectives de promotion et d’encouragement des startups à élargir leurs domaines d’investissement à des créneaux porteurs et à forte valeur de manière à faire de la Tunisie un pôle régional à même d’attirer les startups compte tenu des opportunités qu’offre la Tunisie dans plusieurs domaines.

Il s’est félicité du rôle de l’État dans l’accompagnement des startups rappelant que l’État mobilisé 15 millions de dinars durant trois ans entre primes aux promoteurs et prise en charge de la couverture sociale des employés de ces entreprises.