Consignes sanitaires non respectées : L’État durcit le ton

Le virus Covid-19 progresse de plus en vite en Tunisie au fil des jours. En ce lundi 23 mars 2020, Nissaf Ben Alaya, directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, relevant du ministère de la Santé, a fait état de 14 nouveaux cas, sur un total de 126 de tests de dépistage effectués en 24 heures. Ainsi, le nombre total des cas confirmés en Tunisie s’élève à 89.

Face à l’inconscience de certains tunisiens, cette situation était prévisible.

Les Tunisiens font encore la queue …

Une grande foule s’est ruée, en ce début de semaine vers la Poste tunisienne pour retirer leur pension de retraite sans le moindre respect des mesures de distanciation. C’est ce qui nous fait penser quand on voit cette file d’attente.

Or, lors de l’intervention du directeur général de la Poste tunisienne Jawher Ferjaoui sur Mosaïque FM, ce dernier a expliqué que tous ces gens sont venus pour se renseigner à propos de la prime annoncée par le chef du gouvernement.

Pire, une file d’attente inédite s’est aussi formée devant l’hypermarché Carrefour, fermé aujourd’hui par les autorités.

Et si on respectait les consignes sanitaires nécessaires ?

Nous aurions pu éviter que la situation empire pour peu que l’on fasse montre d’un minimum de conscience, en simplement respectant les consignes sanitaires annoncées par l’Etat, et ce faisant, minimiser les dégâts.

De jour comme de nuit, le corps médical est à l’oeuvre sans relâche pour éviter la propagation du virus. Le Tunisien en est-il vraiment conscient?

Non, ce ne sont pas les vacances !!! Beaucoup n’ont pas encore compris l’importance de l’auto-isolement et du confinement général et font la sourde oreille et mettent en danger la vie de leurs proches, leurs familles et leurs enfants en danger.

C’est ce qu’a déporé Nissaf Ben Alaya, ce lundi 23 mars 2020, lors d’un point de presse quotidien. Elle a mis en garde contre le non-respect des mesures annoncées par l’État et liées, principalement, au confinement total, notamment dans les zones contaminées.

La directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes a aussi fait savoir que le nombre réel des cas confirmés du virus dépasse celui annoncé par les autorités sanitaires.

Ben Alaya mis en garde contre la non – application de la loi et du confinement total.

‘’ En cas de non application, chaque Tunisien risque de perdre un de ses proches et aucune famille ne sera à l’abri’’, a-t-elle dit.

Cependant, les Tunisiens doivent, maintenant, comprendre que le confinement constitue une solution pour endiguer le coronavirus et minimiser les dégâts, avant qu’il ne soit trop tard.

Le président de la République ordonne le déploiement de l’Armée

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus COVID-19, le président de la République Kais Saied avait décrété un couvre-feu dans l’ensemble du territoire tunisien et ce de 18h00 à 6h00 du matin.

Mais face à l’irresponsabilité des citoyens du danger du Covid-19, le chef de l’Etat a donné, ce lundi, l’ordre de déployer les forces armées dans les rues pour faire respecter le confinement total, interdire les rassemblements de plus de trois personnes et veiller au respect du couvre-feu.

Pour ceux et celles qu’on aime, respectons les procédures du confinement et faisons preuve de responsabilité. Restons à la maison, car mieux vaut prévenir que guérir.