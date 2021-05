Consultations politiques entre la Tunisie et la Pologne

La Tunisie est un partenaire important de la Pologne avec lequel nous souhaitons développer de bonnes relations amicales dans tous les domaines – a déclaré le vice-ministre polonais des Affaires étrangères Paweł Jabłoński lors de ses entretiens avec son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti. Les principaux sujets de la réunion en ligne étaient la coopération économique et politique bilatérale ainsi que l’échange d’expériences liées aux effets de la pandémie Covid-19.

Un communiqué du ministère polonais des Affaires étrangères précise que les deux parties se sont accordées sur le potentiel important, bien que non exploité, de la coopération en matière de commerce et d’investissement, des contacts entre les militaires, de l’échange d’expertise dans le domaine de l’agriculture et de la protection de l’environnement naturel, ainsi que des contacts entre les peuples, y compris la coopération scientifique, universitaire et culturelle. Les vice-ministres des affaires étrangères ont également noté un intérêt croissant des entreprises polonaises pour le marché tunisien ainsi qu’une volonté accrue de la part des entrepreneurs tunisiens de réaliser des projets commerciaux communs avec des partenaires polonais.

L’ordre du jour de la vidéoconférence a également porté sur les perspectives d’élargissement de la base des traités bilatéraux et sur la coopération dans le domaine du tourisme, notamment la sécurité des touristes polonais en Tunisie.

La Pologne a soutenu la transition démocratique, économique et sociale de la Tunisie, et continuera à le faire, a déclaré le vice-ministre Jabłoński déclarant la volonté de la Pologne de revigorer à la fois les relations bilatérales et le dialogue politique après la fin de la pandémie COVID-19.

Les consultations régulières au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères de Pologne et de Tunisie constituent un élément important de la coopération entre nos deux pays. Les réunions se tiennent à tour de rôle à Varsovie et à Tunis. La dernière édition des consultations a eu lieu en Tunisie en février 2017.