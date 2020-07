La secrétaire d’Etat aux affaires étrangères s’entretient avec l’ambassadeur de Pologne à Tunis

Les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Pologne et les moyens de les développer dans le domaine économique ont été au centre de l’entretien qui s’est déroulé vendredi au département des affaires étrangères entre la secrétaire d’Etat aux affaires étrangères Salma Ennaifar et l’ambassadeur de Pologne à Tunis, Lidia Milka-Wieczorkiewicz.

La rencontre a été une occasion pour examiner les possibilités de coopération à l’avantage des investisseurs et hommes d’affaires des deux pays dans certains secteurs notamment l’agriculture et la santé. Les deux parties ont également passé en revue les rendez vous et les échéances bilatérales pour la période à venir, indique le département dans un communiqué.