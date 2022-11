Contre toute attente, une responsable au ministère de l’éducation parle d’un recul de la violence scolaire

Se référant à des chiffres remontant aux années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, une responsable au ministère de l’éducation, Saoussen Mahfoudh, directrice des études, de la planification et des systèmes d’information, a indiqué que le taux de violence scolaire a atteint, actuellement, 1,7% dans les cycles préparatoires et secondaires, contre 2,8% durant l’année scolaire 2015/2016 et 2% au cours de l’année scolaire 2016/2017.

Assabah News qui a rapporté, dimanche 6 novembre, ses données, a évoqué les nombreuses tentatives d’assassinat de camarades de classes et d’établissements, perpétrées par des élèves, depuis la rentrée scolaire 2022/2023, dans diverses villes et localités du pays.

De son côté, Ridha Zahrouni, président de l’association des parents d’élèves, a estimé que « l’accroissement de la violence scolaire traduit l’échec du système éducatif tunisien ».