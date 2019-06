Copa América: la Colombie bat le Qatar et file en quarts

La Colombie a décroché mercredi le premier billet pour les quarts de finale de la Copa América en battant le

Qatar 1-0 au stade Morumbi de Sao Paulo.

Le but de la victoire a été inscrit de la tête fin de match par Duvan

Zapata, sur un centre de James Rodriguez.

Attaquant de l’Atalanta Bergame, en Italie, Zapata avait déjà marqué lors

du succès 2-0 des Cafeteros sur l’Argentine, samedi, à Salvador.

Il s’est hissé en tête du classement des meilleurs buteurs, aux côtés du

Brésilien Philippe Coutinho et du Chilien Eduardo Vargas.

But: Duvan Zapata (86e).