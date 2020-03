Corona : Le monde économique s’effondre… la Tunisie de mal en pis

De son côté, la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), a annoncé, dans une déclaration accordée au site électronique Al-Arabi Al Jadid, une pénurie de matières premières manufacturées et semi-manufacturées, s’attendant à une augmentation de la crise de la demande pour ces matières, dont la Chine est le principal fournisseur. Notons que le déficit commercial de la Tunisie enregistré avec la Chine au cours du mois de janvier a atteint plus de 5 milliards de dinars, soit environ 1,7 milliard de dollars.

’’Des entreprises ont commencé à fermer leurs portes dans certaines lignes de production en raison de cette crise, et l’on s’attend à ce que l’industrie tunisienne connaisse des pertes au cours des six prochains mois qui pourraient varier entre 30 et 40% de leur capacité de production’’, a-t-il dit.

Le président du Conseil des affaires tuniso-africain Bassam El-Wakil a relevé, dans une déclaration à Africanmanager, qu’une crise a commencé à émerger dans l’industrie tunisienne en raison d’une pénurie de composants de base et de matières premières fournis par la Chine, notant que ce pays est le premier moteur économique du monde. Loukil a, à cet effet, expliqué que plus de 30% des matières premières utilisées par les usines en Tunisie proviennent de Chine, et la possibilité de les remplacer ou de les importer d’autres pays est difficiles, car de nombreux composants sont, uniquement, fabriqués en Chine.

C’est le président du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) Bassem Loukil qui l’explique dans une déclaration accordée à African Manager : Une crise a commencé à émerger dans l’industrie tunisienne en raison d’une pénurie de composants de base et de matières premières fournies par la Chine.

D’après certains économistes tunisiens, le Coronavirus apparu en Chine à la fin de l’année écoulée a des répercussions négatives sur l’économie mondiale et nationale. Et à cvet égard, il est bon de rappeler que la Tunisie s’attend au pire…

Le coronavirus pourrait être plus dangereux pour l’économie que pour les humains. Et sans doute, cette épidémie va changer le monde.

Les répercussions du virus Corona n’a pas épargné d’autres secteurs… à titre d’exemple, les secteurs vitaux et stratégiques qui ont été aussi touchés par cette épidémie.

L’économie tunisienne est menacée… les transports et les maux dont souffre le tourisme, comme en témoigne l’annulation de nombreuses réservations pour les délégations étrangères, notamment chinoises et italiennes.

Le directeur général de l’Office national tunisien du tourisme, Nabil Bezouich, a expliqué que les réservations annulées dans toutes les zones touristiques variaient entre 2000 et 2500, dans l’attente de statistiques confirmées, dont notamment la région de Tozeur, étant donné que les touristes chinois ne sont pas attirés par le tourisme balnéaire puisqu’ils préfèrent plutôt se rendre au Sahara.

En revanche, des vols ont été annulés par plusieurs tour-opérateurs ou compagnies aériennes, surtout ceux en provenance de la Chine et de certains pays asiatiques et actuellement de certaines villes italiennes, à l’instar du nord de l’Italie et de Milan.

Mercredi 4 mars 2020, le ministre de la Santé, Abdeltif Mekki, a annoncé, lors d’une conférence de presse, la suspension des traversées en provenance de Gênes, en Italie, pendant cette période, et ce pour réduire la propagation du virus.

La suspension des dessertes et des vols se poursuit… Encore 42 vols charters Tunis-Jeddah et Tunis-Médine, dont 28 vols Tunisair et 14 Nouvelair, ont été aussi annulés, suite à l’annonce de l’Arabie Saoudite l’interdiction des pèlerins d’entrée sur son territoire.

Les agences de voyages vivent, actuellement, une crise majeure en raison de la suspension de la saison de la Omra et de la suspension des vols vers La Mecque et Médine.

D’après la déclaration du président de Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), Jaber Ben Attouche, à la radio Shems FM, 42 voyages à la Omra ont été annulés. ‘’Le coût d’un voyage est estimé à 140 000 dinars, ce qui a causé des pertes totales pour les agences de voyage de 20 000 dinars’’, a-t-il expliqué.

La malédiction du Coronavirus sur l’économie mondiale, des pertes financières astronomiques…

Et d’après ce qui a été rapporté par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la baisse de la production en Chine due à l’épidémie du virus Corona a entraîné en un mois une perte de 50 milliards de dollars pour tous les pays du monde.

L’organisation onusienne a, également, souligné que 70 compagnies aériennes ont annulé tous les vols internationaux à destination et en provenance de Chine. 50 autres compagnies aériennes ont réduit leurs activités aériennes.