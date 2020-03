Corona : Le tourisme tunisien sous la menace bioterrorisme

Le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) Jabeur Attouche, a affirmé que des annulations massives de réservations ont été enregistrées ces derniers jours, suite à la propagation du virus Corona dans plusieurs pays.

Dans une déclaration accordée à African Manager, ce lundi 9 mars 2020, Attouche a souligné que l’attentat-suicide perpétré par deux terroristes aux alentours de l’ambassade américaine et ayant visé une patrouille de sécurité, affectera d’autant moins le tourisme tunisien.

En effet, selon le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), la propagation de l’épidémie du Corona est à l’origine des pertes les plus importantes enregistrées le secteur du transport aérien. ‘’Aujourd’hui, le tourisme fait face au bioterrorisme, a-t-il dit’’.

‘’Ce secteur vit, actuellement, une paralysie complète et une stagnation au niveau des réserves, ce qui a impacté directement le secteur du transport aérien, a-t-il ajouté’’.

Le taux de réservation pour le mois de mars a régressé, sachant que la haute saison touristique s’annonce à partir du mois courant jusqu’au mois d’avril et mai, où les touristes ayant choisi la Tunisie sont, particulièrement, en provenance d’Allemagne, de la France et de la Russie.

Selon la même source, le tourisme intérieur et le tourisme de proximité pourraient sauver le secteur, même partiellement, au cas où cette épidémie ne se propagerait pas.

Il convient de rappeler que le ministère de la Santé a annoncé, dimanche 8 mars 2020, le 2ème cas du Corona d’un tunisien de retour d’Italie le 21 février. Selon le ministère de la santé, il n’a pas été mis en quarantaine car les mesures de prévention ont été prises qu’à partir le 26 février dernier.