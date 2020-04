Coronavirus-Afrique du Sud : Un plan de soutien économique de 24,4 milliards d’euros

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé un « énorme plan de soutien » économique et social d’un montant de 24,4 milliards d’euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables confrontées à la pandémie Covid-19. « Nous annonçons ce soir un énorme plan de soutien économique et d’aide sociale de 500 milliards de rands (24,4 milliards d’euros), ce qui représente environ 10% » du produit intérieur brut de l’Afrique du Sud, a déclaré Ramaphosa lors d’une intervention télévisée.

Cette enveloppe doit permettre de venir en aide à des « millions de Sud-Africains dans l’économie informelle » et les chômeurs qui « se battent pour survivre », alors que « la pauvreté et l’insécurité alimentaire se sont aggravées de façon spectaculaire au cours des dernières semaines », a-t-il souligné.

Pour le volet économique, le gouvernement va proposer notamment 200 milliards de rands de garanties de prêts aux entreprises pour couvrir « leurs coûts opérationnels, comme les salaires, les loyers et le paiement des fournisseurs ». Ce plan doit permettre d’aider « plus de 700 000 entreprises et plus de 3 millions d’employés » dans cette période difficile qui intervient après l’entrée en récession, au début de l’année, de l’Afrique du Sud.