Coronavirus: Appel pour la réquisition de 20% des capacités des cliniques privées

Samir Abdelmoumen, chef de section au SAMU, évoquant, ce mercredi sur Mosaïque fm, la situation dans les services d’urgences et les hôpitaux, suite à la propagation du coronavirus, a fait savoir que les médecins sont déployés partout en Tunisie, déplorant , toutefois, un débordement général sur toute la République face à des moyens modestes.

- Publicité-

Il a ajouté que les dernières mesures prises en vue de lutter contre la propagation du coronavirus sont bonnes mais demeurent insuffisantes.

« J’aurais aimé que soient réquisitionnés 20% des capacités des cliniques, ce dont nous avons besoin actuellement », a-t-il dit, exhortant les Tunisiens à se conformer aux restrictions sanitaires pour aider les autorités à lutter contre la Covid-19.

Dr Abdelmoumen a, par ailleurs, dénoncé les rassemblements qui ont eu lieu récemment, notamment à Sfax et a évoqué l’organisation du congrès extraordinaire non électif de l’UGTT, les 7 et 8 juillet, à Sousse, qui rassemblera plus de 500 participants.

Il a, d’autres part, mis en garde contre les réunions sociales et de famille durant la fête de l’Aïd al-Idhha, invitant les unités sécuritaires à renforcer le contrôle au niveau des entrées des villes et à une application draconienne de la loi.