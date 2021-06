Coronavirus: Aucun décès enregistré ces dernières 24 heures au Royaume-Uni

Aucun mort du coronavirus n’a été enregistré au Royaume-Uni en 24 heures, une première depuis le 30 juillet 2020, ont annoncé les services de santé britanniques ce mardi.

Les bilans en début de semaine sont souvent anormalement bas après le week-end, en raison des retards dans l’enregistrement des cas (lundi était un jour férié).

Cette diminution du nombre des morts constitue néanmoins une bonne nouvelle symbolique pour le pays le plus endeuillé d’Europe, avec presque 128.000 morts dues à la pandémie. C’est le résultat d’un long confinement et d’une campagne de vaccination massive entamée en décembre, qui a permis d’administrer une première dose à plus de 39 millions de personnes (74,9 % de la population adulte) et une deuxième à plus de 25 millions (48,9 % des adultes).