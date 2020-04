Coronavirus : décès de l’ancien athlète italien Donato Sabia

L’ancien demi-fondiste italien Donato Sabia, double finaliste olympique sur le 800 mètres en 1984 et 1988, est décédé à l’âge de 56 ans, victime du coronavirus, a annoncé mercredi la Fédération italienne d’athlétisme (Fidal).

Sabia, placé depuis plusieurs jours en unité de soins intensifs à l’hôpital de Potenza, dans la région de Basilicate, située au coeur de l’Italie du sud, est décédé quelques jours après son père, “également infecté par le virus”, précise encore la Fidal.

“Une tragédie qui s’ajoute à une autre. Donato était une personne qu’on ne pouvait s’empêcher d’aimer”, a déclaré Alfio Giomi, le président de la Fidal.

Champion d’Europe en salle du 800 mètres en 1984, à Goteborg (Suède), Donato Sabia avait terminé l’été suivant 5e de la finale des Jeux olympiques à Los Angeles.

Quatre ans plus tard aux Jeux de Séoul, il était encore parvenu jusqu’en finale du double tour de piste, dont il avait pris cette fois la 7e place.

Avec plus de 17.000 morts, l’Italie est sans doute le pays le plus endeuillé par le virus.