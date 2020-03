Coronavirus: décès de l’ancien président du Real Madrid

L’ancien président du Real Madrid Lorenzo Sanz est décédé samedi à 76 ans, trois jours après son hospitalisation en

raison du Covid-19, a annoncé son fils également appelé Lorenzo sur Twitter.

“Mon père vient de décéder. Il ne méritait pas cette fin et de cette façon”, a tweeté le fils de Lorenzo Sanz dont le règne à la tête du Real

Madrid entre 1995 et 2000 a été couronné par deux Ligues des champions.

Trois jours plus tôt, dans une vidéo publiée sur le même réseau social, cet ancien basketteur professionnel, avait expliqué que son père était

hospitalisé à Madrid en raison de symptômes correspondant au nouveau coronavirus.