Coronavirus: Des contrebandiers reçoivent 100 dt pour assurer le déplacement des personnes infectées vers plusieurs régions

Des sources sécuritaires ont confié ce mardi 7 avril 2020 à “Assarih On Line” qu’un réseau de contrebande a été récemment démantelé . Il s’agit de l’arrestation de six contrebandiers qui ont facilité le déplacement des familles et des personnes originaires de Djerba et qui sont infectés par le cornavirus, vers d’autres régions tout en utilisant des navires de pêche. Ces contrebandiers avaient reçu une somme de 50 et 100 dt pour chaque opération de déplacement illégal.