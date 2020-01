Coronavirus: L’armée chinoise en renfort contre l’épidémie, l’Europe touchée

L’armée chinoise déployait ses médecins samedi au coeur de l’épidémie de pneumonie virale, dont le bilan s’est encore alourdi et qui touche désormais l’Europe, avec trois cas confirmés en France.

Parmi ces malades, deux au moins s’étaient récemment rendus en Chine, selon les autorités sanitaires françaises. Outre les pays d’Asie déjà touchés, notamment le Japon et la Thaïlande, un deuxième cas a été signalé aux Etas-Unis.

L’épidémie se répand rapidement dans son pays d’origine, avec 1.300 cas de contamination dont 41 mortels recensés samedi. La Chine est ainsi entrée dans l’année du Rat sous le signe du coronavirus parti en décembre de la ville de Wuhan, placée de facto en quarantaine.

L’armée a envoyé dans la zone interdite trois avions qui ont débarqué vendredi soir 450 médecins militaires et autres personnels médicaux.

Certains d’entre eux ont l’expérience de la lutte contre Ebola et le Sras, une souche similaire au nouveau coronavirus, qui avait tué 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong entre 2002 et 2003. Les médecins militaires doivent être répartis dans les hôpitaux de la ville qui accueillent un grand nombre de patients de la pneumonie virale, a précisé l’agence Chine nouvelle.

En dehors du Hubei, les autorités ont annoncé la mise en place de mesures de dépistage du virus dans tout le pays. Des points d’inspection vont être mis en place et tous les voyageurs présentant des symptômes de pneumonie seront “immédiatement transportés” vers un centre médical, a annoncé la Commission nationale de la santé.

Les bilans s’alourdissent quotidiennement, passant de 26 morts vendredi à 41 samedi. Le nombre total de contaminations est passé lui de 830 à 1.287. Sur ce total, 237 cas sont considérés comme “critiques”, selon les autorités sanitaires.

La plupart des patients décédés jusqu’à présent étaient soit âgés de plus de 65 ans, soit souffrant de maladies préexistantes.