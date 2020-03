Coronavirus : l’Italie va demander le report de l’Euro 2020

Le président de la fédération italienne de

football, Gabriele Gravina, a indiqué lundi qu’il aller demander mardi à

l’Union européenne (UEFA) de reporter l’Euro prévu cet été dans 12 pays

différents, estimant qu’il s’agissait d'”un acte de responsabilité”.

“Le report de l’Euro est l’idée à suivre. Demain, nous demanderons à

l’UEFA un acte de responsabilité et à toutes les fédérations de contribuer

à un processus qui vise à protéger la santé des athlètes, des supporters et

de tous les citoyens”, a déclaré Gravina, interrogé par la radio Rai.

A propos de la possibilité d’un report à cet hiver plutôt qu’à l’été

prochain, le dirigeant italien a déclaré qu’il n’y avait “pas d’hypothèse

en ce sens”.

Le match d’ouverture entre l’Italie et la Turquie est prévu au stade

olympique de Rome. L’enceinte de la capitale italienne doit également

accueillir deux autres

matches de poule et un quart de finale.

L’Italie est, derrière la Chine, le deuxième pays le plus touché par la

pandémie de nouveau coronavirus, avec près de 25.000 cas détectés dont plus

de 1.800 décès, selon les derniers chiffres annoncés par les autorités.

“Ce sont des idées, des réflexions, qui demandent un peu d’attention.

Demain nous discuterons, nous serons tous là et j’espère que la décision la

plus responsable sera prise. Même s’il est hors-sujet de penser qu’il

existe aujourd’hui une solution idéale”, a-t-il ajouté.

L’UEFA organise mardi à 13h00 une réunion de crise pour discuter de

l’avenir de l’Euro, prévu du 12 juin au 12 juillet dans 12 pays différents.