Coronavirus : l’UEFA ne sait pas quand reprendra la saison

L’Union des associations européennes de football

(UEFA) ne sait pas quand reprendra la saison interrompue en raison de la

pandémie de coronavirus (Covid-19) et a préparé “un plan A, B ou C” en

fonction des circonstances, a déclaré son président dans une interview

publiée samedi.

“Personne ne sait quand finira la pandémie. Nous avons un plan A, B ou C:

nous sommes en contact avec les ligues, les clubs, nous avons un groupe de

travail. Nous devons attendre comme tous les autres secteurs”, a déclaré

Aleksander Ceferin dans une interview au quotidien italien La Repubblica.

Interrogé sur les possibles options pour la reprise de la saison de foot,

M. Ceferin a répondu : “Recommencer à la mi-mai, en juin ou même fin juin.

Puis si nous ne réussissons pas, la saison est probablement perdue”.

“Il y a même une proposition visant à faire finir cette saison au début de

la saison prochaine qui commencerait un peu plus tard”, a-t-il ajouté. Mais

“ne sachant pas quand la pandémie finira, nous ne pouvons pas avoir un plan

définitif”.

Au terme d’une journée de réunions de crise la semaine dernière, l’UEFA a

décidé de reporter l’Euro à l’été 2021 et de suspendre toutes ses

compétitions de clubs “jusqu’à nouvel ordre” face à la propagation du

coronavirus. La C1 et la C3 masculines ont été interrompues au stade des

huitièmes de finale, la C1 féminine au stade des quarts.