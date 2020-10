Coronavirus : Macron évoque l’hypothèse d’un reconfinement

Au total, 54 départements français, en plus de la Polynésie, seront désormais soumis à un couvre-feu nocturne qui s’appliquera de 21h00 à 06h00 avec des amendes à la clé en cas de non-respect. Une mesure qui intervient une semaine après l’application du même régime en Île-de-France et dans plusieurs métropoles.

« On est obligé de faire ça », a expliqué le président Emmanuel Macron, alors qu’un nouveau record de 42.032 cas de Covid-19 a été atteint en 24 heures.

Pour le chef de l’État, « il est trop tôt aujourd’hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux ou plus larges », car il faut attendre « le milieu de la semaine prochaine (pour avoir) une vision plus claire de l’impact des mesures » prises. Mais en tout état de cause, il faudra vivre avec le virus « au mieux jusqu’à l’été 2021 », a-t-il averti.

Parmi les indicateurs qui affolent les autorités, il y a le taux de positivité des tests qui atteint 15,1% ce vendredi, contre 14,3% la veille. Début septembre, ce taux était de 4,5%. Pour ne pas être submergé par la deuxième vague qui déferle et qui pourrait s’avérer « pire que la première », comme le craint Martin Hirsh, le directeur général de l’AP-HP, l’hôpital a déjà sonné l’alerte générale.