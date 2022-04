La Tunisie est un Etat souverain,  répète Saied à l’envoyé spécial de Macron

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, ce mardi 12 avril 2022, au Palais de Carthage, Gilles Kepel, envoyé spécial du président français Emmanuel Macron.

Les relations d’amitié et de partenariat entre la Tunisie et la France étaient au centre de cet entretien qui a aussi constitué l’occasion pour parler des questions en lien avec la situation générale dans la région et dans le monde, surtout à la lumière des changements rapides et des crises qui les affectent.

Le chef de l’Etat s’est, également, adressé à l’ambassadeur de France en Tunisie, présent lors de cet entretien : «Les relations entre la Tunisie et la France resteront toujours de bon voisinage, avec de nouvelles perspectives et avec une légitimité réelle du pouvoir». Et d’ajouter, cité par Mosaïque fm : «La distinction classique entre la légitimité et légalité peut parfois mener à une pseudo légalité. Pour que cette dernière soit légitime, elle doit être l’expression de la volonté générale qui est l’expression de la souveraineté».

Le chef de l’Etat a, également, indiqué qu’il a cherché dans ses archives et il a pris des exemples de Bodin pour définir la souveraineté et le pouvoir absolu. Il a aussi évoqué Rousseau et sa fameuse affirmation : « ‘homme est né libre, et partout il est dans les fers ». Et de poursuivre : «J’ai essayé de voir la notion de souveraineté dans l’Etat qui appartient au peuple souverain… Nous sommes un Etat souverain».