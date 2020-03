Coronavirus : Quand deviendra-t-on vraiment conscient ?

Les Tunisiens respectent-ils les moyens de prévention ? La scène d’évasion d’un homme atteint du Coronavirus et digne d’un film d’action, a semé la panique . Le patient âgé de 84 ans, citoyen français résidant à Bizerte, s’est enfui sur un vol Tunisair desservant Strasbourg. En effet, il n’a pas respecté la quarantaine imposée par les autorités tunisiennes et a choisi de quitter le territoire. A son arrivée à l’aéroport de Strasbourg, l’avion a été placé à l’isolement durant une heure par les autorités françaises.

En raison de ce comportement irresponsable et qui dénote d’un incivisme dangereux, le directeur régional de la santé Jamel Saidani a annoncé, ce jeudi 12 mars 2020, que 32 personnes travaillant dans une agence bancaire à Bizerte, ont été placées en quarantaine.

Suite à ces péripéties , Elyes Mnakbi, PDG de Tunisair a annoncé , dans une déclaration à Mosaïque FM, qu’une plainte a été déposée contre ce patient fugitif contaminé au coronavirus et originaire du gouvernorat de Bizerte. L’homme a mis en danger la sécurité des autres passagers et l’équipage de l’avion en plus des pertes causées à la compagnie nationale.

Violation du principe de la quarantaine, Elyes Fakhfakh durcit le ton

“Nous ne voulons pas passer à l’étape de l’application de la loi”, a déclaré, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, à sa sortie d’une réunion avec le président de l’assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi autour du sujet du Corona. Il a souligné que les Tunisiens sont appelés à être coopératifs et à respecter les décisions de l’État, pour pouvoir sortir de la crise. Il a appelé, à cet égard, les citoyens à ne donner crédit qu’aux autorités officielles pour ne pas être induits en erreur par les fakenews.

300 dinars d’amende pour les fumeurs de la chicha

Depuis que les autorités sanitaires ont commencé à appeler à l’interdiction des narguilés, dans le cadre des mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus, certains Tunisiens se sont lancés dans des défis en se prenant en photos dans les cafés à chicha. L’air qui s’en dégage contenant de la salive du fumeur pourrait atteindre la personne installée à proximité et mettre sa vie en péril.

Pire, une personne infectée par le coronavirus pourrait, à son tour, contaminer d’autres clients du café à chicha. Cet accès d’inconscience chez certains Tunisiens a amené Souad Abderrahim, mairesse de la capitale Tunis à convoquer une une réunion avec la direction de la police environnementale pour délibérer sur plusieurs questions relatives à la prévention contre le Coronavirus. Elle a rappelé la décision du conseil municipal approuvée mercredi, d’interdire de fumer le narguilé dans les cafés, pour une durée d’un mois renouvelable. Et c’est la police environnementale qui aura pour mission de faire respecter la loi sous peine d’une amende de 300 dinars. Une amende qui sera infligée à tous les amoureux de la chicha ou plutôt, tout contrevenant.

Peine de prison pour tout contrevenant

Tous les citoyens sont appelés à respecter certaines règles d’hygiène en vue de limiter la propagation du virus et tout personne ayant enfreint la loi, en assumera seule les conséquences.

En effet, il existe une loi qui prévoit une peine de prison de six mois avec une sanction pécuniaire comme le stipule l’article 312 du code pénal.

D’après une déclaration accordée au quotidien ‘’Le Maghreb’’, le juge Ferid Ben Haja a expliqué que toute personne ayant violé le principe de la quarantaine sera poursuivi pour homicide volontaire ou involontaire.

Pour le moment, la vigilance reste une priorité vu que les moyens de lutte contre le virus manquent, cruellement, en Tunisie. Sachant aussi que notre pays n’est pas à l’abri d’une large propagation du coronavirus à n’importe quel moment.