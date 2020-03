Coronavirus : Tous les patients seront admis à l’hôpital Abderahmen Mami

L’ex-ministre de la Santé, Samira Maraii, a assuré que l’hôpital Abderrahmen Mami a été vidé pour accueillir toutes les personnes contaminées par le coronavirus à partir de demain 25 mars, rapporte Mosaïque fm.

« Les patients qui sont actuellement dans cet hôpital seront admis dans les hôpitaux La Rabta, Charles Nicole et la Marsa » a-t-elle affirmé.

Cette décision a été prise afin de contenir la maladie et de freiner la propagation du virus dans les hôpitaux, selon elle. Et de préciser que le staff médical et paramédical ne quittera pas l’hôpital durant 14 jours.