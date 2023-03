Corruption : deux responsables de la société tunisienne de transport de produits miniers en garde à vue

Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis 1 a ordonné de placer en garde à vue un ancien directeur général et un ingénieur adjoint à la société tunisienne de transport de produits miniers (STTPM) pour corruption et usage de sa qualité de fonctionnaire pour se procurer un avantage injustifié et porter préjudice à l’administration., a indiqué vendredi le ministère de l’Intérieur.

Un avis de recherche a aussi été émis contre le gérant d’une entreprise en sous-traitance avec la STTPM.

Selon le ministère de l’Intérieur, la 4e unité centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers relevant de la Garde nationale de l’Aouina a mené ses investigations sur des soupçons de corruption administrative et financière liés aux deux responsables de ladite société relevant de la société de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) en vertu d’un renvoi judiciaire émanant du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis

Les premières enquêtes ont révélé des preuves de corruption dans un marché public relatif au transport de produits miniers conclu en 2017 avec une société privée de transport. Il s’agit du versement d’un montant d’une valeur de 1 million de dinars au titre d’une avance sans motif de droit, contre des travaux non réalisés et de faire porter à l’entreprise publique des charges non prévues par les contrat, au profit de la société contractante.