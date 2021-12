Côte d’Ivoire: 377 nouveaux cas de Covid-19 et 1 décès

La Côte d’Ivoire, où la pandémie avait chuté ces dernières semaines, connaît un regain des cas, avec 377 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés jeudi sur 3 421 échantillons prélevés soit 11 % de cas positifs, ainsi que 24 guéris et 1 décès.

« A la date du 23 décembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 62 960 cas confirmés dont 61 183 personnes guéries, 707 décès et 1 059 cas actifs », souligne le communiqué du ministère, qui mentionne que le nombre total d’échantillons est de 1 203 455.

Le 22 décembre, 93 073 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 6 630 234 doses du 1er mars au 22 décembre. Le ministère invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination.

La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Ce nombre de cas de Covid-19 est notifié par l’administration médicale intervient à la veille de la fête de Noël, un moment d’important rassemblement, ce qui laisse croire que les cas peuvent augmenter.