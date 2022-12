Côte d’Ivoire : 37,9 Milliards FCFA pour le Projet de Pole Agro-Industriel dans le Nord

L’Etat de Côte d’Ivoire a mobilisé un montant de 37,9 milliards de FCFA pour le financement du projet de pôle agro-industriel dans le Nord. L’information a été donnée par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au terme du Conseil des ministres, le 21 décembre 2022 à Abidjan.

« Le Conseil des ministres a adopté un décret portant ratification de l’accord de prêt d’un montant de 37,9 milliards de FCFA pour le financement du projet de pôle agro-industriel dans le Nord. Notamment, dans les régions de la Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo », a affirmé Amadou Coulibaly.

Ce projet vise à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les régions susmentionnées.

Il s’agira, spécifiquement, d’augmenter les investissements privés dans la transformation des produits agricoles, tels que le riz, le maïs, la viande et la noix de cajou.

Il s’agira également de faciliter l’accès des agro-pasteurs au marché, avec la mise en place d’infrastructures dédiées en vue d’accroître les exportations des produits agricoles hautement compétitifs et de réduire, de façon significative, la dépendance de la Côte d’Ivoire aux importations alimentaires.

