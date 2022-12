Côte d’Ivoire: Guichet unique des entreprises

Dans l’ambitieuse Vision 2030 dénommée « Une Côte d’Ivoire solidaire », initiée par le gouvernement de Côte d’Ivoire, l’État ivoirien vise la transformation structurelle de l’économie nationale. Dans ce programme, le secteur privé est un allié qui se positionne comme le fer de lance du développement économique et social d’une Côte d’Ivoire prospère et solidaire.



Pour y parvenir, les initiatives en faveur d’un secteur privé compétitif, créateur de richesses et d’emplois aux niveaux national et international, se multiplient. La dernière en date, le Guichet Unique de Développement des Entreprises de Côte d’Ivoire (GUDE-PME), lancé lundi 19 décembre 2022.



Considéré comme la porte d’entrée des entreprises, le GUDE-PME est destiné au financement et à l’accompagnement des entreprises, principalement des PME. Il vise à accélérer leur processus de développement.



Les parties prenantes, acteurs du secteur, dirigeants d’entreprises et partenaires au développement, entendent s’approprier cet outil original de développement, dont ils saluent l’avènement.

- Publicité-