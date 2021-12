Côte d’Ivoire: la mairie du Plateau se soumet à la notation financière

La mairie du Plateau, la commune administrative et des affaires de la capitale économique ivoirienne a décidé de se soumettre à la notation financière.

Cette décision a fait l’objet de la signature, mardi, d’une convention avec l’agence de notation Bloomfield Investment, portant sur l’évaluation financière de la collectivité, rapporte Apanews selon une note d’information.

- Publicité-

Ladite convention paraphée par le président directeur générale de l’agence de notation, Stanislas Zézé et l’honorable Jacques Ehouo, député-maire du Plateau définit les modalités et conditions de la notation financière de cette commune.

La notation financière est l’une des conditions préalables pour gagner la confiance des investisseurs privés auprès de qui la mairie veut obtenir des capitaux additionnels. Elle représente selon M. Zézé, « le début de l’établissement de la qualité de crédit de la mairie du Plateau » qui en est à sa deuxième notation.

Ce processus de notation qui s’effectuera sur une période de 2 à 3 mois avec différentes étapes, consistera en la réalisation d’une analyse qualitative et quantitative de la mairie par un recueil d’informations.

Le Plateau est la première commune de l’espace de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA) à entrer dans ce processus. La notation vise à lever des fonds sur le marché des capitaux pour financer des projets structurants tels que les silos parkings, l’éclairage public et la mobilité urbaine intra communale.

Pour l’honorable Jacques Ehouo, cette évaluation financière se justifie par le besoin de crédibiliser la collectivité qu’il dirige en interne comme à l’extérieur, afin de mobiliser les ressources nécessaires au financement et à la mise en œuvre de sa vision Ecocitoyenne dont l’ambition à terme est de faire du Plateau une smart city. La commune du Plateau avait obtenu la note BBB à l’issue de sa première notation.