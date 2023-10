Côte d’Ivoire : Le FMI déboursera 500 millions de dollars

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mercredi avoir validé la première étape du programme d’aide à destination de la Côte d’Ivoire, ce qui entraînera le déboursement de 500 millions de dollars, après validation par son conseil d’administration.

Le programme, qui avait été avalisé par le Fonds fin mai, s’étale sur 40 mois et représente un montant total de 3,5 milliards de dollars (soit 2,6 milliards de DTS, l’unité de compte de l’institution correspondant à un panier des principales monnaies mondiales).

« Les discussions se sont concentrées sur la capacité d’améliorer les revenus de l’État afin de préserver la stabilité budgétaire et garantir une dette soutenable », a rappelé le chef de la mission du FMI sur place, Olaf Unteroberdoerster, « une réduction supplémentaire et graduelle du déficit des comptes courants devrait aider à réduire les pressions extérieures ».

Dans l’ensemble, l’économie ivoirienne s’est montrée plus solide qu’anticipé, le FMI s’attendant à une croissance de 6,4% sur l’année en cours, avec une inflation qui devrait retomber à 4,7% en fin d’année.

La mission du Fonds s’est également félicitée de l’amélioration des revenus de l’État, qui permet de « préserver la soutenabilité budgétaire et de la dette et soutenir les objectifs clé » du plan de développement national couvrant la période 2021 à 2025.

- Publicité-