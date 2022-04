Côte d’Ivoire : le RHDP entame sa restructuration

Le travail sera achevé par la tenue d’un congrès.



Le président du directoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir), Kafana Koné, a annoncé ce lundi à Abidjan une « restructuration » de la formation politique d’ici à septembre-octobre 2022, avec la création de 345 départements politiques, selon Apanews.



Ces structures devraient être mises en place jusqu’à « fin juin » 2022, a indiqué M. Kafana Koné devant la presse, à l’issue d’une réunion avec l’ensemble de l’encadrement politique du parti présidentiel.



Il a expliqué que les départements politiques ont été conçus sur la base de la liste électorale et le lieu de vote et comprendront des sections et des comités de base.



Kafana Koné a assuré que les délimitations anciennes se trouvent incluses dans les nouveaux découpages, ajoutant que « les nouveaux responsables seront désignés par des militants (et) personne ne sera mis de côté ».



« Nous avons décidé de clarifier l’épine dorsale du parti, la hiérarchie » afin d’avoir des responsables locaux qui seront désignés par « des militants membres d’encadrement et des cadres qui seront utilisés pour animer les structures », a-t-il ajouté.



Après l’installation de ces départements politiques, le RHDP, dans sa restructuration prévoit l’organisation d’« un congrès pour redynamiser le parti » et terminer avec la restructuration au mois de septembre-octobre 2022, où l’ossature sera définie.



Il est également prévu des missions de délégations du RHDP pour recenser les militants du 5 au 15 mai 2022.



Le secrétariat exécutif, dirigé par Adama Bictogo, est quasiment pourvu. M. Kafana a déclaré que le chef de l’Etat « a l’ambition de bâtir un parti qui résiste au temps (car) nous voulons gérer le pays de façon durable ».