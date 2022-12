Côte d’Ivoire: Les autorités suspendent l’exportation d’huile de palme

Le Conseil Hévéa-Palmier à Huile a suspendu les exportations d’huile de palme dans la sous-région. C’est une mesure temporaire pour la Côte d’Ivoire qui produit en moyenne 500 000 tonnes d’huile de palme par an. Le pays veut mieux réguler son marché intérieur et éviter des pénuries.

Tout est parti d’un constat dressé par la Direction du commerce intérieur : le marché traverse des ruptures d’approvisionnement. « Certains formats d’huile de palme ne sont plus disponibles en magasin », indique un agent de ce département. Une « évasion » qui se fait au profit des marchés extérieurs, où l’huile de palme est vendue plus cher, poursuit cette source. Avec la crise économique liée à la guerre en Ukraine, la Côte d’Ivoire a décidé de plafonner les prix d’une vingtaine de produits pour éviter une inflation généralisée qui impacterait les consommateurs. L’huile de palme produite est officiellement vendue 1 200 francs CFA le sachet en vrac, et 26 500 francs CFA le bidon de 25 litres.