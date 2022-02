Côte d’Ivoire: Rénovation prochaine de la profession d’expert-comptable ￼

La Côte d’Ivoire envisage de rénover les textes réglementaires de la profession d’expert-comptable afin de répondre aux défis du métier et aux standards internationaux.

« La rénovation des textes réglementaires de la profession d’expert-comptable » a été annoncée jeudi par le directeur de cabinet adjoint, M. Vassogbo Bamba, représentant le ministre de l’Économie et des finances, à la Première matinale 2022 de l’Ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire, selon ce que rapporte Apanews.

Il a assuré que l’Etat va accompagner l’Ordre dans la construction de son siège ainsi que l’organisation, l’année prochaine à Abidjan, de la 7ème édition du Congrès de la Fédération Panafricaine des Comptables, ACOA 2023.

Cette réforme, dit-il, devrait permettre l’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises pour la production d’une information financière fiable et de qualité, ainsi que la transformation du secteur informel pour une plus grande contribution dans les recettes fiscales.

Dans cette perspective, le taux de croissance de 6,5% enregistré en 2021 devrait progresser à 7,1%, en lien notamment avec la bonne tenue des secteurs tertiaires et secondaires ainsi que des investissements privés et publics, a-t-il fait observer.

Dans ce contexte, les orientations de la politique gouvernementale sont portées sur la consolidation des objectifs de réduction de la pauvreté, à travers l’amélioration de la politique de l’emploi et le doublement du PIB par habitant à l’horizon 2030, a-t-il poursuivi.

Pour lui, le rôle majeur des experts-comptables dans la mise en œuvre des actions de modernisation de l’économie et de vulgarisation d’une culture financière nationale, demeure essentiel sur la voie de la bonne gouvernance des entités publiques et privées.

Cette matinale, la première de l’année, s’est déroulée autour du thème « présentation de l’annexe à la loi des finances pour la gestion de l’Etat au titre de l’année 2022 ». Les membres ont été édifiés sur cette annexe fiscale, en vigueur depuis le 4 janvier 2022.

Le président de l’Ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire, M. Drissa Koné, s’est rejoui de ce que « dans cette annexe fiscale, il y a eu beaucoup de progrès et il y a de plus en plus une place prépondérante qui est accordée à la profession d’expert-comptable ».

L’Ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire compte aujourd’hui plus de 210 experts-comptables. À l’occasion de la première Matinale de l’année 2022, neuf nouveaux ont rejoint officiellement l’organisation.