Côte d’Ivoire : usine de transformation de fèves de cacao

Le directeur général du Conseil du Café-Cacao, de Côte d’Ivoire, Brahima Yves Koné, accompagné des membres du Comité de direction, a visité, lundi 19 décembre 2022, le chantier du futur complexe industriel de stockage et de transformation de fèves de cacao situé dans la zone industrielle de Yopougon, à la périphérie d’Abidjan. Après l’achèvement des travaux d’ingénierie entamés depuis un an, la phase de construction a ainsi débuté.



Selon les prévisions, le démarrage de l’usine devrait être effectif dans le courant du quatrième trimestre de l’année 2023.

Ce complexe industriel sera constitué d’une usine de transformation d’une capacité de broyage de 100 mille tonnes de fèves de cacao, d’un magasin de stockage de 140 mille tonnes de fèves de cacao, d’un centre de formation aux métiers du cacao et d’un bâtiment administratif