Côte d’Ivoire: Victoire certaine pour la majorité aux sénatoriales

Le 16 septembre, en Côte d’Ivoire, un peu plus de 9 000 grands électeurs étaient appelés à voter pour élire 64 sénateurs, soit quasiment les deux tiers de la Chambre haute. Le tiers restant devrait être désigné par le président de la République. Sans surprise, le RHDP, parti au pouvoir sort largement vainqueur de ce scrutin.

Aisi, deux semaines après la vague orange des élections locales, le parti au pouvoir était assuré de maintenir sa majorité. En effet, ce sont les conseillers régionaux et municipaux qui votent pour élire les sénateurs. Or, le RHDP a remporté 23 régions sur 30 et 123 communes sur 199. Les résultats n’avaient pas pu être proclamés dans la région du Guémon en raison de plusieurs incidents le jour du scrutin. Par conséquent les deux sièges de sénateurs réservés à cette région resteront vides jusqu’à l’organisation d’un nouveau vote.

Selon les résultats provisoires, les listes RHDP décrochent 56 des 64 sièges à pourvoir. Le PDCI, qui avait 18 sièges lors de la précédente mandature en obtient 6, et 2 sièges reviennent à des indépendants. En amont de ce scrutin, l’opposition a reproché à la CEI d’organiser les élections sénatoriales alors que les contentieux électoraux qui concernent les élections locales du 2 septembre n’ont pas encore été traités par le Conseil d’État.

