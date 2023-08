Coup d’État au Gabon : Ali Bongo, en résidence surveillée, s’exprime pour la première fois

« Faire du bruit, encore et encore ». Le président du Gabon Ali Bongo Ondimba, placé en résidence surveillée par des militaires qui l’ont destitué à l’issue d’un coup d’Etat ce mercredi, appelle « tous » ses « amis » à « faire du bruit », dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

On l’y voit, sans pouvoir déterminer le moment où la vidéo a été tournée, assis dans un fauteuil, et il assure être dans sa « résidence ».

Manifestement inquiet, il dit en anglais: « Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon », « j’envoie un message à tous nos amis dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit » à propos « des gens qui m’ont arrêté, moi et ma famille ».

Ali Bongo, qui dirige, à 64 ans, le Gabon depuis plus de 14 ans, avait été proclamé, quelques instants avant le putsch, vainqueur de l’élection de ce samedi.

« Mon fils est quelque part, ma femme est dans un autre endroit, et moi je suis à la résidence et rien ne se passe, je ne sais pas ce qui se passe », poursuit le président déchu. « Je vous appelle pour faire du bruit », répète-t-il trois fois.

Son fils et proche conseiller Noureddin Bongo Valentin a été « arrêté » avec six autres jeunes membres de l’entourage professionnel proche de Ali Bongo, notamment pour « haute trahison », « détournements massifs de denier publics » et « falsification de la signature » du chef de l’Etat, ont annoncé les militaires putschistes en fin de matinée.

Les militaires n’ont rien dit du sort de son épouse franco-gabonaise Sylvia Bongo Ondimba. Le président a quant à lui dit que sa femme « était ailleurs ».