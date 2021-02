Coup d’Etat en Birmanie. Aung San Suu Kyi arrêtée par l’armée

Un peu plus de dix ans après une libération qui avait mis un terme à sa quinzaine d’années d’assignation à résidence au temps de la dictature militaire, l’ex-dissidente et désormais dirigeante de Birmanie, Aung San Suu Kyi, a été arrêtée par l’armée dans les premières heures de la matinée lundi 1er février.

Dans un communiqué publié sur Facebook, les militaires ont également annoncé la proclamation de l’état d’urgence pour un an, affirmant que ces mesures sont un mal nécessaire pour préserver la « stabilité » de l’Etat et que de nouvelles élections « libres et équitables » seraient mises en place au terme de l’état d’urgence. Les dernières élections, les législatives de novembre 2020, avaient été remportées massivement par le parti d’Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), ce qui avait suscité l’ire de certains généraux, qui brandissaient depuis la menace d’un coup d’Etat.

La Constitution birmane de 2008 est au cœur du problème, selon l’ambassadeur du Canada auprès des Nations unies, expliquant sur Twitter que cette dernière a été « spécifiquement conçue pour garantir que le pouvoir militaire soit profondément ancré et protégé », ce qui permet aux militaires ce coup d’Etat.