Coupe arabe de la FIFA 2021: Les Aigles pour une place en finale

La sélection nationale de football aura demain mercredi à rédiger une nouvelle page de son histoire et sa gloire en affrontant son homologue égyptienne en demi-finale de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021), à partir de 16h au stade 974 (Ex-Ras Abu Aboud) dans la capitale qatarie Doha.

Les aigles de Carthage ambitionnent, à l’issue de ce rude face à face avec les pharaons, atteindre la finale de cette liesse du football arabe.

Le match de demain s’annonce, néanmoins, différent de ceux qui l’avaient précédé dans la compétition, du fait notamment que l’enjeu et la qualité de l’adversaire ne sont pas les mêmes.

Les protégés du portugais Carlos Queiroz ont montré des qualités respectables dans leur parcours, outre la nature même des duels entre la Tunisie et l’Egypte à travers l’histoire et l’effervescence particulière qu’ils suscitent.

La Tunisie est, à ce stade de la compétition, appelée à confirmer la belle prestation livrée lors de ses matchs et à continue d’afficher le même enthousiasme et la même détermination. Et au-delà des aspects tactiques et du plan que le sélectionneur national Mondher Kebaier compte mettre en œuvre mercredi après-midi, le succès demeure tributaire de l’aptitude des aigles à se surpasser tant techniquement que physiquement.

Côté formation, l’on s’attend à ce que le staff technique tunisien opère certains changements qui jusque-là sont toujours à l’étude. Et pour cause, l’Egypte est techniquement forte et chaque match à sa propre réalité qu’il est primordial d’en prendre compte.

La seule question qui se pose est: « Est ce que Kebaier compte opter pour un 4-1-3-2, un 2-5-3 ou un 3-4-3? ».

Dans tous les cas, des changements s’imposent au niveau de la formation des aigles qui affrontera les pharaons. En, effet, avec l’arrivée des renforts en cours de route, notamment, du défenseur Montassar Talbi qui devrait retrouver sa place aux côtés de Yassine Merieh.

Ali Maaloul qui semble avoir récupéré de sa blessure musculaire, pourrait offrir une solution à gauche pour le sélectionneur à la place de Mohamed Amine Ben Hmida, mais la décision restera toutefois difficile à prendre au vu du rendement et de la forme physique affichée par ce dernier.

Le choix se fera donc pour le staff technique entre la fraîcheur physique de l’espérantiste Ben Hmida et l’expérience de l’ahlaoui Ali Maaaloul.

Sur le flanc droit, Mohamed Draguer, désigné « homme du match » face à Oman, devrait logiquement conserver sa place.

Le milieu de terrain sera, également, objet de quelques changements avec un éventuel retour de Mohamed Ali Ben Romdhane aux côtés de Ferjani Sassi et Ghaylène Chaalali, eu égard à ses qualités défensives et dans la récupération.

L’attaque ne sera pas en reste. Kebaier sera, entre autres, amené à réduire l’un de ses éléments chargés de l’animation offensive (Msakni, Sliti voire Majbri) pour renforcer le milieu de terrain.

En pointe, Seifeddine Jaziri (4 buts) devrait logiquement conserver sa place et sera appelé à doubler d’effort face à une défense égyptienne prenable.

Quant à la sélection égyptienne, le temps presse pour le staff technique qui espère récupérer Ahmad Hejazi et Hamdi Fathi ainsi que le gardien Mohamed Chennaoui blessés.

Il fait dire que le portugais Queiroz déteint assez d’expérience pour gérer ce genre de situations et n’hésitera pas à mettre toutes les cartes dont il dispose pour battre la Tunisie.

La confrontation de demain se présente comme un match ouvert où tous les scénarios sont possibles. Le temps additionnel pourrait, par ailleurs, ne pas suffire pour départager deux des plus sérieux prétendants au sacre.

L’autre demi-finale opposera les qataris aux fennecs algériens.