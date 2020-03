Coupe arabe Juniors (U20)- Demi-finale – l’arbitre saoudien Balaoui pour Tunisie-Sénégal

L’arbitre Saoudien Fayçal Balaoui dirigera la demi-finale de la Coupe Arabe Juniors (U20), entre la Tunisie et le Sénégal, mercredi à Dammam (Arabie Saoudite) à partir de 17h30 annonce l’Union Arabe de football, mardi.

Balaoui sera assisté de l’Algérien Akram Zarhouni et du Saoudien Naceur Kathani.

Les Aiglons rappelle-t-on, se sont qualifiés dimanche pour la finale de la compétition en s’imposant devant le Maroc (4-0) et le Sénegal a validé son billet aux dépens de l’Egypte aux tirs au but (6-5).