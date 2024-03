Coupe de la CAF (Phase de poule/Gr.C) : « Je pense sérieusement à la démission (Mondher Kébaier)

L’entraîneur du Club Africain, Mondher Kebaier, a déclaré, dimanche, qu’il pense sérieusement à la démission, et qu’il assume la responsabilité de l’élimination de son équipe de la coupe de la Confédération, à l’issue du match nul concédé face aux Angolais d’Academica Lobito d’Angola (1-1), dimanche à Radès, pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la coupe de la Confédération de football.

« C’est une grosse déception aussi bien pour les joueurs que pour le staff technique », a regretté Kebaier, ajoutant qu’il pense désormais à la démission après avoir échoué à franchir la phase de poules.

Il a indiqué que l’équipe avait son destin en mains mais la réalité du terrain a été tout autre, en échouant à conserver son avantage et à inscrire un deuxième but pour tuer le match, malgré une domination clubiste pendant la majeure partie de la rencontre.

« On n’a pas su réagir après l’égalisation de l’équipe angolaise, ce qui explique qu’il existe un problème technique et physique chez les joueurs », a-t-il expliqué.

Le coach clubiste a, par ailleurs, révélé, que la situation que vit le club est « anormale » et qu’il avait été surpris par certaines questions dont il va discuter avec le comité directeur du club pour se décider sur son avenir à la tête de l’équipe.

« Je pense sérieusement à la démission », a-t-il affirmé.

De son côté, l’entraineur d’Academica Lobito, Carlos Sambaka, s’est déclaré heureux d’avoir mis fin à cinq matches sans victoire en phase de poules.

Il a précisé qu’il avait abordé ce dernier match avec l’intention de réaliser un résultat positif, ajoutant que le match nul a remonté le moral des joueurs.

« Cette compétition reste une bonne expérience pour mes joueurs dont la moyenne d’âge est de 23 ans », a-t-il ajouté.

A l’issue de son match nul, le Club Africain a terminé à la troisième place du groupe C avec 10 points derrière Dreams FC du Ghana et Rivers United du Nigeria (12 points chacun), qualifiés.

