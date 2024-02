Coupe de la Ligue anglaise 2024 : Liverpool bat Chelsea (1-0, a.p) et s’offre le trophée

Liverpool a remporté la Coupe de la Ligue anglaise de football, en battant Chelsea (1-0, après prolongation), en finale disputée au stade Wembley à Londres.

Le défenseur néerlandais Virgil van Dijk. a délivré les siens de la tête sur corner à la fin de la prolongation (118e) devant le virage de ses supporters, permettant à l’actuel leader de Premier League de pouvoir continuer à rêver de quadruplé avec la Coupe d’Angleterre et la Ligue Europa.

Liverpool, privé de plusieurs cadors, remporte son premier trophée depuis 2022, quand il avait déjà battu Chelsea, à chaque fois aux tirs au but, en finale de la Coupe de la Ligue puis de la Coupe d’Angleterre.

Il s’agit surtout du premier titre depuis l’annonce surprise du départ en fin de saison du technicien allemand Jürgen Klopp, son entraîneur emblématique de la dernière décennie.

D’ici-là, les « Reds » pourront rêver d’un quadruplé fantastique avec la Premier League, la « Cup » et la Ligue Europa.

- Publicité-