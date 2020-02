Coupe de Tunisie (1/8es de finale) : le tirage au sort mercredi à 16h00

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de handball (messieurs) sera effectué ce mercredi à partir de 16h00, au siège de la fédération tunisienne de la discipline, annonce la FTHB, mardi.

Les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale sont : Espérance ST, ES Sahel, Club Africain, EM Mahdia, AS Hammamet, SC Moknine, CS Sakiet Ezzit (tenant du titre), CHB Ksour Essef, US Gremda, AS Medjez El Bab, ASH Ariana, EBS Béni Khiar, Jendouba SHB, FS Manzel Hor, CA Bizertin et AS Téboulba.